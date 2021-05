Aktuelle Musik an den Schnittstellen von Live-Elektronik, Multimedia-Performance und Improvisation ist ein Fixpunkt in der Entwicklung und Erschließung der Künste an der MUK. Die Ergebnisse dieser künstlerischen Forschung manifestieren sich auch dieses Jahr in einem ungezwungenen Setting aus Musik und Moderation. Dreh- und Angelpunkt dafür sind die Strenge Kammer im Porgy & Bess und der Wiener Echoraum, beides Hotspots der jungen Wiener Kreativszene abseits des Mainstreams. Am 15. Juni geht die Abschlusspräsentation Elektronischen Musikpräsentation der Studierenden von Christian Fennesz über die Bühne. Der österreichische Gitarrist, Komponist und elektronische Musiker gilt heute als Schlüsselfigur und als eine der markantesten Stimmen der elektronischen Musik. Er spricht über seine Unterrichtstätigkeit an der MUK, bei der er sich eher als älterer Kollege mit Erfahrung (40 Jahre!) sieht.

© Intangible Arts