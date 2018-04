Home Lebenswege Christian Stückl.

Der Intendant der Oberammergauer Passionsspiele in Oberbayern inszeniert derzeit am Wiener Burgtheater das Stück „Der Rüssel“ von Wolfgang Bauer. Am 20. April hat es im Akademietheater Premiere. In den Lebenswegen schildert Stückl seinen Werdegang vom „Hilfsmesner“, über den Bildhauerberuf zum Regisseur. Gestaltung: Stefan Hauser.