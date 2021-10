Home Lebenswege Christine Haiden

Christine Haiden war 28 Jahre lang Chefredakteurin der Zeitschrift „Welt der Frauen“, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Frauen (und auch Männer), zu begleiten, „bei ihrer Suche nach dem, was ihrem Leben Sinn gibt. Wir denken über die Zukunft nach und stellen viele Frauen vor, die uns imponieren. Wir lernen am Vorbild.“ So hat Christine Haiden es selbst einmal formuliert.

Für die Sendung Lebenswege haben wir es einmal umgedreht und nachgefragt, was dem Leben von Christine Haiden Sinn gibt, wie ihre Erfahrungen als älteste Schwester sie geprägt haben, warum sie nach dem Jus-Studium doch Journalistin und nicht Richterin geworden ist und was es braucht, um die Lebensgeschichten von Menschen so gut zu erzählen wie sie.

An welche der zahlreichen Begegnungen mit „interessanten Menschen“ („denn uninteressante Menschen gibt es nicht – man fragt sie nur nie“) sie sich am meisten erinnern kann, welche Musik sie heiter stimmt und was ihr am Frau-sein gefällt, erfahren Sie am Sonntag um 17:30.