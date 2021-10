„Als Mädchen und Frau muss man sich durch sehr viele Dinge durchraufen“, sagt Christine Schwarz-Fuchs. Bei ihr hat das bereits im Elternhaus begonnen: „Mein Vater wollte mich immer beschützen. Ich musste mir schon als Kind sehr, sehr viel erkämpfen.“ Hartnäckig und zielstrebig setzte die Vorarlbergerin durch, dass sie ins Gymnasium gehen, in Wien studieren, ein Auslandssemester in Australien verbringen und schließlich in den USA arbeiten durfte.

Heute ist Christine Schwarz-Fuchs Geschäftsführerin der Buchdruckerei Lustenau und Vizepräsidentin der Vorarlberger Industriellenvereinigung – als erste Frau.

In ihrem von Männern dominierten Arbeitsfeld, schlug ihr zunächst Unverständnis entgegen. Viele Männer fragten sie, warum sie als Geschäftsführerin arbeite und ob sie nicht heiraten und Kinder haben wolle. „Ich habe gesagt: Das eine schließt das andere nicht aus. Ihr habt ja auch geheiratet und Kinder bekommen. Manche Männer haben gewitzelt, aber später nie mehr, weil sie mich und das Unternehmen dann als starke Konkurrenz wahrgenommen haben.“

„Meine Erkenntnis ist: Nie aufgeben, Sachen probieren, … nicht locker lassen, sich engagieren für die Themen, bei denen man was bewegen will. Wenn’s keine Leute gibt, die sich engagieren, dann ändert sich auch nichts auf dieser Welt.“

