Christmas in Leipzig.

Interpret: Solomon’s Knot

Label: Sony Classical

EAN: 190759926222

Weihnachten in Leipzig um das Jahr 1700 – diesem Thema hat das Musikkollektiv Solomon’s Knot seine Debüt CD bei Sony Classical gewidmet. Aufgenommen wurden dabei drei Werke von verschiedenen ehemaligen Thomaskantoren, nämlich von Johann Kuhnau, Johann Schelle und Johann Sebastian Bach. Eine weihnachtlich historische Reise in die Stadt am Zusammenfluss von Weißer Elster, Pleiße und Parthe.

Johann Schelle, Johann Kuhnau und natürlich Johann Sebastian Bach – drei Komponistenpersönlichkeiten, die das musikalische Leben in Leipzig von 1677 bis 1750 maßgeblich geprägt haben. Alle drei hatten das gewichtigste Amt im musikalischen Leben der Stadt inne – sie waren Thomaskantor. Solomon’s Knot haben nun für ihr CD Debüt das wohl bekannteste Werk Johann Schelles, Machet die Tore weit, und jeweils ein Magnificat von Johann Kuhnau und Johann Sebastian Bach ausgewählt.

Solomon’s Knot, also der Salomonsknoten, das sind Musikerinnen und Musiker aus London, die sich 2008 zu einem Künstlerkollektiv zusammengefunden haben und in unterschiedlicher Zusammensetzung Werke aus alter Zeit erarbeiten. Gesungen wird dabei ausnahmslos auswendig und gespielt wird ohne Dirigenten. Das ist ein sehr kammermusikalischer Zugang, der hier auch bei größeren Besetzungen wunderbar funktioniert. Die enge Verbindung, die besondere Atmosphäre, die so mit dem Publikum entsteht, haben die Musikerinnen und Musiker über die Aufnahme eines einzigen Konzertabends auch gut auf CD übertragen können. Man hört, wie sich jedes einzelne Mitglied des Kollektivs mit der eigenen Interpretation identifiziert und so für ein großartiges Musikerlebnis sorgt. Barock-Weihnachtliches aus Leipzig, das man getrost auch noch in den Tagen nach Weihnachten genießen kann! (mg)