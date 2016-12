Interpreten: Luciano Pavarotti u.a.

Label: DECCA

EAN: 028948309726

Am 6. September 2017 jährt sich der Todestag von Luciano Pavarotti zum bereits 10. Mal. Wir dürfen uns, trotz des traurigen Anlasses, doch auch freuen, denn die großen Labels werden in ihren Archiven kramen und sicher die eine oder andere Neuveröffentlichung bzw. Wiederauflage mit dem Jahrhunderttenor auf den Markt bringen. Eine Doppel CD, die schon vorab für das diesjährige Weihnachtsfest erschienen ist, nennt sich Christmas with Pavarotti. Für Fans ein unverzichtbares Geschenk auf dem Gabentisch.

Beinahe wäre der Bäckersohn Luciano Pavarotti Volksschullehrer geworden und wahrscheinlich auch geblieben, wenn ihn nicht seine im Chor geweckte Gesangsleidenschaft zum Studium nach Modena und Mantua geführt hätte. Der Gewinn eines internationalen Wettbewerbes und die spätere schicksalshafte Begegnung mit Joan Sutherland und ihrem Mann Richard Bonynge führten schließlich dazu, was man wohl als eine der größten Sängerkarrieren des 20. Jahrhunderts bezeichnen kann. Nach wie vor bekommt man als leidenschaftlicher Klassikhörer Gänsehaut, wenn Pavarottis Paradestücke wie „Nessun dorma“, „Una furtiva lagrima“ oder „Questa o quella“ und viele mehr gespielt werden. Umso schöner ist nun, das DECCA kürzlich eine Doppel CD mit den schönsten Weihnachtsaufnahmen von „Big P.“, wie ihn Sutherland gerne nannte, veröffentlicht hat. 34 Stücke unterschiedlichster Provenienz, entstanden in einer Zeitspanne von über 40 Jahren.

Ein Wiederhören gibt es mit Weihnachtsklassikern, wie Pietro Yons „Gesú bambino“, Adolphe Adams „O holy night“ oder auch dem John Francis Wade zugeschriebenen „Adeste fildeles“. Dazu einige Opernarien, die man nicht gleich mit dem Weihnachtsfest in Verbindung bringen würde, wie Ausschnitte aus Glucks Orfeo oder Flotows Martha. Zu guter Letzt erklingen auch einige der größten Erfolge der drei Tenöre und Ausschnitte aus den populären „Live in Modena“-Konzerten mit Popstars wie Zucchero, Sting, Lionel Richie oder Eric Clapton. Eine kleine Kritik in Richtung DECCA sei mir jedoch erlaubt. Ich hätte mir für eine solche Produktion doch ein wenig mehr Information über die Zusammenstellung und einen schönen Text im Beiheft erwartet. Dem Hörgenuss dieser bunten Pavarotti Mischung tut das allerdings keinen Abbruch. (mg)