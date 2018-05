Home Startseite Christoph Gisinger

Zu Gast bei Anton Gatnar am Stephansplatz 4 ist diesmal Univ.-Prof. Dr Christoph Gisinger, Institutsvorstand des Hauses der Barmherzigkeit und Universitätsprofessor für Geriatrie – Department für Gesundheitswissenschaften und Biomedizin an der Donauuniversität Krems. Durch die geburtenstarken Jahrgänge der Nachkriegsgeneration, die jetzt ins Pensionsalter kommen, ist die Betreuung und Pflege älterer Menschen, besonders wenn sie krank werden, eine zunehmend wichtigere Aufgabe der Gesundheitspolitik. Seit 1875 betreut die HdB Gruppe in Wien und Niederösterreich in Pflegekrankenhäusern, ambulanten Stationen und Wohngemeinschaften Menschen mit besonderen Bedürfnissen oder Langzeiterkrankungen. Prof. Gisinger erläutert in dieser Sendung die besonderen Schwerpunkte seiner Einrichtungen aus aktueller Sicht und mit einem Blick in die Zukunft.