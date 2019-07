Home Perspektiven Sommergespräche Christoph Schweifer.

Mit 30 Jahren wird Christoph Schweifer Caritasdirektor im Burgenland. Elf Jahre später wird er nach Wien gerufen und leitet die gesamte Auslandshilfe. Nach 25 Jahren will Schweifer die Caritas verlassen.

Georg Gatnar will wissen warum, was seine Zukunftspläne sind und wirft einen Blick in die Vergangenheit – Ein Sommergespräch.

Schweifer habe mit seiner Expertise und seinem Engagement wesentlich dazu beigetragen, die Auslandshilfe der Caritas Österreich weiterzuentwickeln, so die Caritas-Leitung. Vor allem bei den Themen Hungerbekämpfung, Förderung von Kindern in Notsituationen und in der Hilfe nach Großkatastrophen habe es unter seiner Leitung wesentliche strategische Positionierungen gegeben.

Schweifer selbst äußerte Dankbarkeit über die Zusammenarbeit mit engagierten und hochprofessionellen Caritas-Mitarbeitern in Österreich und in vielen Ländern der Welt. Die Zusammenarbeit mit unseren Partnerorganisationen in der weltweiten Caritas Familie habe ihm „immer die Zuversicht und Hoffnung gegeben, dass wir diese Welt zu einem besseren Platz machen können“.

Für eine Zukunft ohne Hunger

Erstmals seit langem ist die Zahl der hungernden Menschen weltweit wieder gestiegen: 821 Millionen Menschen leiden an Hunger. Vor allem die Länder in Afrika sind betroffen, durch Gewaltkonflikte und durch die Klimakrise.

Die Caritas leistet Ernährungshilfe und arbeitet daran, Familien und Dörfer widerstandsfähiger gegen die Auswirkungen der Klimakrise zu machen. Schulungen im nachhaltigen Anbau sollen die Ernährungssicherheit von Bauern-Familien erhöhen. Neben Aus- und Weiterbildung – vor allem für Frauen – ist eine sichere Wasserversorgung und der Ausbau von Infrastruktur in ländlichen Gebieten unbedingt notwendig.

Insgesamt unterstützt die Österreichische Caritas 50 Projekte in Afrika, um nachhaltig die Ernährungssituation von Familien zu verbessern. Das Globale Ziel der Vereinten Nationen, Hunger bis in das Jahr 2030 zu beseitigen (#SDG2), ist erreichbar. Die Caritas leistet dazu einen Beitrag.

„Radio klassik Stephansdom“ – Redakteur Georg Gatnar war selbst mit auf vielen Caritas-Reisen. Ein paar Impressionen: