Wie viele andere Musikerinnen und Musiker ist auch Christoph Sietzen derzeit auf Homeoffice eingestellt. Das heißt, er sucht so gut es geht eine Mischung aus Erholungsphase und gegenwärtiger Motivation zu finden; neues Repertoire und neue Projekte auf „schlagfertig“ zu bekommen. Am 15. November musizierte er für das Radio- und Fernsehpublikum im Rahmen des Gottesdienstes im Wiener Stephansdom. „Ein Geschenk in Corona-Zeit“ wie er sagt. Musikchefin Ursula Magnes hat mit dem vielseitigen Musiker auch über die letzten CD-Veröffentlichungen, die Zusammenarbeit mit Hubert von Goisern sowie Georg Friedrich Haas und die generelle „Herausforderung der Stille“ gesprochen.