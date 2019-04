Home Rubato Christoph Zauner.

Am Tag nach der Premiere von Händels Orlando, widmet sich Marion Eigl der nächsten Produktion des Theater an der Wien, und zwar in der Kammeroper. Candide von Leonard Bernstein feiert am 30. April Premiere in der Inszenierung von Christoph Zauner. Der Regisseur ist live zu Gast im Studio.

(c) Armin Bardel