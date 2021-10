Home Startseite Cinema : Sound.

… das ist der Titel eines speziellen Symphoniker Konzertes am 29. Jänner 2022 im goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Nach John Williams 2020 kommt nächstes Jahr der zweifache Oscarpreisträger Alexandre Desplat nach Wien und wird die Wiener Symphoniker durch ein Programm mit seinen eigenen Werken führen. Ein Konzert, das bei Cineasten und Filmmusikliebhabern schon jetzt ein leichtes Kribbeln verursacht. Symphoniker-Intendant Jan Nast und Sandra Tomek, u.a. Organisatorin von Hollywood in Vienna, erzählen im Gespräch mit Michael Gmasz, wie dieses Konzert zustande gekommen ist und wie es sich anfühlt, wenn „Hollywood anruft“. Beim Gedanken an die Musiken zu The Grand Budapest Hotel, Shape of Water, Imitation Game im Breitband-Klang gerät Sandra Tomek ins Schwärmen.