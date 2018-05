Home Rubato Claire Huangci.

Sie hat mit zehn Jahren für den damaligen amerikanischen Präsidenten Bill Clinton und seine Frau im Weißen Haus gespielt, über die Jahre verschiedene Wettbewerbe gewonnen, für Berlin Classics CDs mit Scarlatti, Chopin, Tschaikowsky u.a. aufgenommen und sie ist derzeit mit dem ORF Radiosymphonieorchester auf Tournee in China – die amerikanisch-chinesische Pianistin Claire Huangci. Michael Gmasz hat den Probenaufenthalt in Wien genutzt und die sympathische Künstlerin zum Gespräch getroffen. Mit im Gepäck hatte sie übrigens auch ihre neueste CD mit Beethovens Violinkonzert in der Klavierfassung, vom Komponisten selbst so ertstellt!

Bild © Mateusz Zahora