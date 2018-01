Auf dem Foto sieht man Clara Haskil mit ihrem Schweizer Nachbarn, dem gealterten „Tramp“ Charlie Chaplin, der in einem Interview gesagt hat, er habe in seinem Leben nur drei Genies getroffen: Albert Einstein, Winston Churchill und Clara Haskil. Überhaupt scheint sich niemand der Faszination ihres Spiels entziehen haben zu können. Dinu Lipatti nannte es „die Summe aller Perfektion auf Erden“, Wilhelm Backhaus „das Schönste in der Welt“ und der Komponist Peter Feuchtwanger benötigte gar zahlreiche Interviews und Artikel um adäquat von Haskil schwärmen zu können. Ihre größte pianistische Stärke schildert Feuchtwanger folgendermaßen:

„Bei einer Gelegenheit hatte ich Schwierigkeiten mit dem Beginn von Mozarts G-Dur Konzert KV 453 und war nicht zufrieden mit dem Eingang. Sie schubste mich ungeduldig vom Sessel und sagte: ‚Aber es beginnt doch nicht…‘ Als sie sich niedersetzte materalisierte sich die Musik wie aus dem Nichts. Ihr Arm schien über die Tastatur zu gleiten ohne jegliche Vorbereitung, wie ein flacher Stein über Wasser springt. Das war so typisch für ihr Spiel; nichts schien zu beginnen oder zu enden, alles wurde zeitlos.“

Man kann sich die von Krankheiten (Skoliose, Hirntumor, Herzprobleme) heimgesuchte Pianistin heute gar nicht mehr anders vorstellen, als in ihrer für sie typisch gewordenen verkrümmten Haltung am Klavier, doch in jungen Jahren entzückte Haskil als hochbegabtes Wunderkind, dass fehlerfrei und in jeder Tonart alles nachspielen konnte, was sie einmal gehört hatte. Mit sieben nahm Gabriel Fauré sie an das Conservatoire de Paris auf, wo sie u.a. bei Alfred Cortot Unterricht hatte, mit 15 schloss sie ihr Studium mit dem ersten Preis ab. Empfindliche gesundheitliche Rückschläge sowie der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderten lange Zeit eine Karriere. Erst mit über 50 Jahren fand Haskil jene Anerkennung beim Publikum, die ihr ihre Kollegen seit langem schon zollten; mit 55 war sie erstmals imstande, sich ein eigenes Klavier zu leisten. Hört man sie spielen, ahnt man nichts von ihren Schwierigkeiten; im Gegenteil. Die Times beschrieb das Phänomen Haskil 1958 mit den Worten: „Sie entkleidete die Musik aller Vergänglichkeit und ließ nur das Ewige gelten.“