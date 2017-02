Home Lebenswege Claudia Rossbacher.

Sie gehört zu den erfolgreichsten Krimiautorinnen des Landes. Mit ihren Steirerkrimis liegt die aus Wien stammende Schriftstellerin im Trend des Genres der regionalen Krimis. Einer davon dreht sich auch ums Pilgern. Eine Sendung von Stefan Hauser.

„Steirerpakt“ ist der siebte Fall der Ermittlerin Sandra Mohr.

Mehr über die Krimis von Claudia Rossbacher unter: www.claudia-rossbacher.com

Buchpräsentation in Wien am 16. Februar 2017 um 19 Uhr in der Buchhandlung Frick am Graben.