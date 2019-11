Home Rubato Clemens Unterreiner – Hilfstöne

Zur Adventzeit in Wien gehört seit ein paar Jahren das Konzert für den gemeinnützigen Benefiz-Verein Hilfstöne von Staatsopernbariton Clemens Unterreiner. Momentan ist er als Masetto in Mozarts Don Giovanni an der Wiener Staatsoper zu erleben und nimmt sich Zeit zu Chefredakteur Christoph Wellner ins Rubato-Studio zu kommen. Mit dabei: alle Informationen zum heurigen Hilfstöne-Konzert und aktuelle Aufnahmen von Clemens Unterreiner.