Clement: Violin Concertos 1-2.

Interpret: Mirijam Contzen, WDR Sinfonieorchester, Reinhard Goebel

Label: Sony Classical

EAN: 190759296325

Franz Joseph Clement ist den meisten Musikliebhaberinnen und-liebhabern heutzutage wohl eher kein Begriff mehr. Außer wenn sie, gerade jetzt im Beethoven-Jahr, nach Informationen über Entstehung, Uraufführung und Rezeption diverser Werke verlangen. Dann erfährt man nämlich, dass Clement jener Geiger gewesen ist, der bei Beethoven das große Violinkonzert in D-Dur nicht nur in Auftrag gegeben sondern auch zur Uraufführung gebracht hat. Dass er auch Werke für sein Instrument komponiert hat, daran erinnert unsere CD der Woche.

Anlässlich des Beethoven Jahres erscheinen im Wochentakt CDs mit Werken des großen Meisters. Symphonien, Klaviersonaten, Kammermusik, Lieder etc. gibt es in vielerlei neuen Aufnahmen zu erleben. Bei Sony Classical geht man auch einen anderen Weg und präsentiert in der Reihe Beethoven’s World Kompositionen aus Beethovens Umfeld, von Zeitgenossen, die heute mehr oder weniger in Vergessenheit geraten sind. Wie jene zwei Violinkonzerte von Franz Joseph Clement, die Mirijam Contzen nun gemeinsam mit dem WDR Sinfonieorchester unter der Leitung von Reinhard Goebel aufgenommen hat.

„… eine unbeschreibliche Zierlichkeit, Nettigkeit und Eleganz; eine äußerst liebliche Zartheit und Reinheit des Spiels“ – so wurde das Spiel Clements zu Beginn des 19. Jahrhunderts charakterisiert und all diese Parameter finden sich auch in seinen Kompositionen. Seine Musik ist genauso von Beethoven inspiriert wie Beethovens Violinkonzert von der seinen – eine gegenseitig befruchtende Musikpartnerschaft, die dann allerdings wegen unüberbrückbarer Auffassungsunterschiede in die Brüche ging. Die vorherige Charakterisierung trifft im vorliegenden Fall auch auf das Spiel der Solistin Mirijam Contzen zu, wobei sie in den passenden Momenten auch ein wenig mehr Druck auf die Saiten bringt. Eine spannende Neuentdeckung (inkl. Weltersteinspielung!).