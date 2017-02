Interpret: Mozarteumorchester Salzburg, Ivor Bolton

Label: Sony Classical

EAN: 889853053926

Die Geschichte des Mozarteumorchesters Salzburg geht zurück bis ins Jahr 1841, als mit Unterstützung von Mozarts Witwe Constanze und den beiden Söhnen der „Dommusikverein und Mozarteum“ gegründet wurde. Unter den ehemaligen Chefdirigenten der letzten Jahrzehnte ragen vor allem Leopold Hager, Hans Graf und auch Hubert Soudant heraus. Von 2004 bis 2016 war es jedoch Ivor Bolton, der die Geschicke des Orchesters gelenkt und das Ensemble zu ungeahnten Höhenflügen inspiriert hat. Zum Abschied hat er sich selbst und seinen Fans noch ein schönes Geschenk gemacht und mit dem Mozarteumorchester Symphonien von Muzio Clementi aufgenommen.

Es war im Sommer des vergangenen Jahres, als sich wieder einmal das Chefdirigenten Karussell in Europa zu drehen begann. Dennis Russell Davies hat sich vom Sinfonieorchester Basel verabschiedet, seinen Posten dort hat Ivor Bolton angetreten. Dafür hat Bolton das Mozarteumorchester Salzburg verlassen und wiederum Platz für Riccardo Minasi gemacht. 12 Jahre lang hat Bolton den Klang und das Repertoire in der Mozartstadt entscheidend mitgeprägt, jährliche Festspielkonzerte dirigiert und das Orchester auch auf Tourneen begleitet. Für seine Abschiedsaufnahme hat er sich nun für 4 der sechs überlieferten Symphonien von Muzio Clementi entschieden.

Historischen Quellen ist zu entnehmen, dass Clementi wohl als Vielschreiber im symphonischen Bereich gegolten haben muss. Warum es dann nur zwei seiner Symphonien zu Lebzeiten in Druck geschafft und insgesamt nur 6 dieser Werke bis ins 21. Jahrhundert überlebt haben, ist nach wie vor Spekulationsthema der Musikwissenschaft. Dabei würde man sich beim Anhören der Symphonien 1-4 mit dem Mozarteumorchester wünschen, es würden noch mehr dieser Werke existieren. Originelle Einfälle, überraschende Wendungen und spritzige Höhepunkte in den flotten Ecksätzen treffen aus sangliche Kantilenen in den langsamen Sätzen, die ganz klassisch an zweiter Stelle zu finden sind. Ivor Bolton beweist am Pult des Mozarteumorchesters ein letztes Mal, warum ihn viele seiner Fans in Salzburg vermissen werden. Diesen Status wird sich Minasi erst erarbeiten müssen. (mg)