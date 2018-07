Home CD der Woche Come to my Garden, my Sister, my Beloved.

Interpret: Voces Suaves, Jörg-Andreas Bötticher

Label: deutsche harmonia mundi

EAN: 190758497525

Wer kennt nicht das Gefühl, des sich in etwas „Hineinlegenwollens“. Und damit ist nicht ein weiches Federbett gemeint, sondern ein besonderer Geschmack, ein besonderer Geruch, oder eben auch ganz besondere Musik. Für Michael Gmasz erzeugen die Klänge der Renaissance und des Frühbarock ebendieses Gefühl, das er nun auch auf der aktuellen CD des Ensembles Voces Suaves erlebt.

Come to my Garden, my Sister, my Beloved – das ist der Titel der neuen CD des schweizer Vokal- und Instrumentalensembles Voces Suaves. Liebesgesänge von Melchior Franck und Johann Hermann Schein finden sich darauf, Kompositionen also aus der Zeit des frühen 17. Jahrhunderts. Während Schein die Texte seiner Diletti pastorali und seiner Musica boscareccia, jenen Sammlungen aus denen die aufgenommenen Werke stammen, selbst verfasst hat, hat sich Melchior Franck bei seinen Liebesliedern auf die frühe deutsche Übersetzung des Canticum Canticorum, also des Hohelieds Salomonis verlassen. In instrumentalen Fassungen erklingen auch 2 Motetten von Pierluigi da Palestrina, der sich in seinem vierten Motettenbuch schon 20 Jahre vor Franck mit dem Hohelied beschäftigt hat.

Um noch einmal auf das Thema des „Hineinlegenwollens“ zurückzukommen. Dieses Gefühl hat natürlich nicht ausschließlich mit der Entstehungszeit der Musik zu tun, sondern, wie in diesem Fall, vor allem mit der Art der Interpretation, mit Stimmklang, Intonation und anderen Parametern. Die Sängerinnen und Sänger und auch die Instrumentalisten des Ensembles Voces Suaves haben alle eine enge Verbindung zur Scola Cantorum Basiliensis, also der Kaderschmiede für alte Musik in Basel. Die Stimmen harmonieren miteinander, niemand dominiert, der nicht im Vordergrund stehen sollte, niemand fällt vom Timbre aus dem Rahmen. So entsteht ein runder, ausgeglichener Gesamtklang, der das Ensemble und diese CD auszeichnet und in den sich auch das begleitende Instrumentalensemble bestens integriert. Der Raumklang des ehemaligen Klosters Les Dominicains de Haute-Alsace, den auch andere Größen historischer Musizierpraxis zu schätzen wissen, hat wohl auch das Seine für den besonderen Ton dieser Aufnahme beigetragen. (mg)