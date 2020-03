Home Rubato Con Brio im Beethovenjahr.

In Wien gibt es auch für „alte Konzerthasen“ immer wieder etwas Neues zu entdecken. Abseits der großen Konzerthäuser gibt es ein reiches Angebot an kleineren Veranstaltungen und Veranstaltungsreihen, die auf junge Talente bauen, wenig gespieltes Repertoire aufgreifen oder interessante Themen für das Publikum aufbereiten. Im Alten Rathaus gestaltet der Pianist Petar Klasan eine Konzertreihe zum Beethovenjahr mit einigen Ausflügen: der nächste Termin von „Con Brio“ am 12. März steht unter dem Motto „Russische Seele“. Quintette von Borodin und Schostakowitsch stehen da auf dem Programm. Live im Studio plaudert Petar Klasan darüber und bringt Mitschnitte von vergangenen Konzerten mit. Und natürlich unterstützt auch er den Orgelspendenmarathon: rufen Sie an, um Österreichs größtes Instrument mitzuerhalten!