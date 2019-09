Home Rubato Conrad Pope.

Der Herbst bringt den Beginn einer mehrteiligen Serie über die Filmmusik. Zum Einstieg beleuchtet Conrad Pope, langjähriger Hollywood Veteran, die Art und Weise wie Filmmusik entsteht. Wussten Sie, dass kein Ton geschrieben wird, solange der Film nicht abgedreht ist? Conrad Pope hat unter anderem die Musik zu My Week with Marylin und Tim’s Vermeer komponiert, am bekanntesten ist er wohl für seine Arbeit als Orchestrator für John Williams. Hören Sie Ausschnitte aus Schindlers Liste, Jurassic Park und Harry Potter sowie aus dem neuen Album der Geigerin Anne-Sophie Mutter mit John Williams am Dirigentenpult.