Home Auktionsradio Contemporary week.

Von Bicci di Lorenzo bis Eugen von Blaas, von Chaim Soutine bis Lucio Fontana: Der November im Dorotheum hält für Kunstinteressierte und Sammler eine riesige Palette an Genres vom Mittelalter bis zur Gegenwart bereit. Vom 24. bis 30. November 2020 steht das Dorotheum ganz im Zeichen der Contemporary Week mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Marion Eigl hat mit Marianne Hussl-Hörmann, Expertin für klassische Moderne, über einige ausgesuchte Exponate gesprochen. Etwa über das Toplos der prominent bestückten Auktion Klassische Moderne am 24. November: die expressionistische Dame in Rot mit blauem Hintergrund von Chaim Soutine. Der aus Russland stammende bedeutende Maler war Zeitgenosse von Chagall, Modigliani und Picasso. (Schätzwert € 1,5 – 2,5 Mio). In der Aukton für Zeitgenössische Kunst (Teil 1 am 25. November, Teil II am 26. November) kann ein frühes, außergewöhnliches Werk von Günther Uecker, dem wohl bedeutendsten Protagonisten der Gruppe ZERO, angeboten werden. Die mit Nägeln komplett umfangene Holzskulptur, eine Frauenbüste, entstand 1953, dem Jahr als Uecker die DDR verließ und zwei Jahre später seine Schwester nach Westdeutschland holte (Schätzwert € 300.000 – 400.000).

Katalog Klassische Moderne

Katalog Zeitgenössische Kunst I

Katalog Zeitgenössiche Kunst II

© Dorotheum Chaim Soutine (1893 – 1943) La femme en rouge au fond bleu, 1928, Öl auf Leinwand, 75,5 x 54,9 cm, Schätzwert € 1.500.000 – 2.500.000 Auktion 24. November 2020

© Dorotheum

Günther Uecker (geb. 1930) Kopf, 1955/56, Nägel auf Holz, 60 x 34 x 38 cm, Schätzwert € 300.000 – 400.000