Home Content Content – das Medienmagazin: Fernsehen.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Unter der Leitung von Golli Marboe diskutieren Experten zu unterschiedlichen Themen. Dieses Mal geht es um das Thema: Fernsehen als Leitmedium in Europa. Dabei geht es u.a um die Frage, was macht die Kraft der Bewegtbilder im linearen und zeitversetzt abgerufenen Fernsehen aus, und was unterscheidet öffentlich-rechtliches Fernsehen, von privatem und Bezahlsenderangeboten?

Dazu diskutiert Golli Marboe mit Claudia Reiterer, ORF-Journalistin, Moderatorin der Sendung „Im Zentrum“, Corinna Drumm, Geschäftsführerin des Verbands Österreichischer Privatsender und Michael Hübner, Leitung Kommunikation Sky Österreich.

Gestaltung der Radiofassung: Stefan Hauser