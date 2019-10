Home Content Content – das Medienmagazin: Die Wissenschaft und der Journalismus.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Unter der Leitung von Golli Marboe diskutieren Experten zu unterschiedlichen Themen. Dieses Mal geht es um das Thema: Die Wissenschaft und der Journalismus. Umweltjournalismus.

Golli Marboe spricht in dieser Ausgabe mit Folker Hanusch vom Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien über globale Trends im Journalismus, mit Nikolaus Koller, vom Kuratorium für Journalismus in Salzburg ob eine Journalistin eigene Positionen in die Arbeit einfliessen lassen darf, mit Bernhard Remmers von der katholischen Journalistenschule ifp in München und mit Daniela Süssenbacher von der Fachhochschule der Wirtschaftskammer Wien über die Ausbildung von Journalistinnen und Journalisten. Gibt es überhaupt Arbeitsplätze und Bedarf für diese alljährlich nachkommenden Absolventinnen?

Gestaltung der Radiofassung: Stefan Hauser