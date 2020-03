Home Content Content – das Medienmagazin: Journalistinnen in der Politik.

von links nach rechts: Stefan Hauser, radio klassik Stephansdom; Sibylle Hamann, Die Grünen; Iris Haschek, inspiris Film; Golli Marboe, VsUM; Ursula Stenzel, FPÖ Wien; Henrike Brandstötter, NEOS.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Unter der Leitung von Golli Marboe diskutieren Experten zu unterschiedlichen Themen. Dieses Mal geht es um den Seitenwechsel, um Journalistinnen, die in die Politik gegangen sind. U.a. folgende Fragen werden dabei erörtert: Warum setzten Sie den Schritt auf die andere Seite? Was motivierte Sie und was waren Fallstricke dabei? „

Dazu diskutiert Golli Marboe mit Ursula Stenzel, nichtamtsführende Stadträtin der FPÖ Wien; Sibylle Hamann, Die Grünen und Henrike Brandstötter, NEOS.

Gestaltung der Radiofassung: Stefan Hauser