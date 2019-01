Home Content Content – das Medienmagazin.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Unter der Leitung von Golli Marboe diskutieren internationale Experten zu unterschiedlichen Themen.

von links nach rechts: Iris Haschek (inspiris Film), Otto Friedrich (Die Furche), Michaela Pilters (ZDF), Golli Marboe (VsUM), Barbara Krenn (ORF), Beate Busch (Bibel TV), Stefan Hauser (radio klassik Stephansdom).

Das Thema am 19. Jänner lautet: „Religion in den Medien – Verkündigung oder Journalismus“. Mit Beate Busch (Bibel TV), Otto Friedrich (Furche) Barbara Krenn (ORF), Michaela Pilters (ZDF). Dabei geht es u.a. um folgende Fragen: Was hat sich im Religionsjournalismus über die Jahre verändert? Wie geht man mit Religionsthemen an eine säkulare Gesellschaft heran? Wie recherchiert man bei Bischöfen und im Vatikan? Die Radiofassung gestaltet Stefan Hauser.

© Content – Das Medienmagazin from Inspiris Film on Vimeo.