Content – „Die große Gereiztheit – Kommunikation in Zeiten sozialer Medien“.

„Die große Gereiztheit – Kommunikation in Zeiten sozialer Medien".

inspiris Film

von links nach rechts: Stefan Hauser (radio klassik Stephansdom), Golli Marboe (VsUM), Nadja Hahn (Österreich 1), Ursula Maier-Rabler (Universität Salzburg), Josef Seethaler (Österreichische Akademie der Wissenschaften).

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Die jüngste Safer Internet Studie zeigt, dass 87 % aller jungen Menschen den Informationen in sozialen Medien misstrauen. Warum konsumieren sie diese aber trotzdem? Darüber oder wieso es zwar keine Parteizeitungen mehr gibt, aber nun riesige PR-Abteilungen in den politischen Parteien, spricht Golli Marboe mit der Innenpolitik und Medienjournalistin Nadja Hahn, mit der stellvertretenden Leiterin der Abteilung Center for Information and Communication der Universität Salzburg, Ursula Maier-Rabler und mit Josef Seethaler von der Akademie der Wissenschaften, dort Deputy Director, für “Media, Politics & Democracy“.