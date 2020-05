Home Content Content – Innenpolitik.

von links nach rechts: Johanna Hager, Golli Marboe, Eva Linsinger, Meinrad Knapp.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

Welches Gewicht als vierte Gewalt im Staat haben die innenpolitischen Journalistinnen in Österreich? Warum sind die Berufsgruppen der Politiker, aber eben auch der Journalistinnen so schlecht beleumundet? Und wie kann und soll die Glaubwürdigkeit der JournalistInnen wieder zurück gewonnen werden? Das sind einige der Fragen die Golli Marboe mit seinen Gästen für die aktuelle Ausgabe von Content diskutiert. Seine GesprächspartnerInnen sind durchwegs Journalistinnen und ein Journalist der Innenpolitik in Österreich: Johanna Hager (Kurier), Eva Linsinger (profil) und Meinrad Knapp (ATV).