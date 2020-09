Home Content Content – Kulturjournalismus.

von links nach rechts: Stefan Hauser (radio klassik Stephansdom), Martin Traxl (ORF), Hedwig Kainberger (Salzburger Nachrichten), Iris Haschek (Inspiris Film), Golli Marboe (VsUM).

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

In der aktuellen Ausgabe geht es um Kulturjournalismus. Sind Kulturjournalistinnen in diesen Tagen kritische Begleiter der Szene oder einfach nur eine Instanz dafür, dass Kunst und Kulturprojekte in der Pandemie nicht völlig untergehen? Darüber oder ob Kulturbeiträge in den Medien überhaupt jenen Raum finden, der ihnen zustehen sollte, spricht Golli Marboe mit Hedwig Kainberger, Ressortleiterin Kultur der Salzburger Nachrichten und mit dem langjährigen Leiter der ORF TV Hauptabteilung Kultur, mit Martin Traxl.