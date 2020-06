Home Content Content – Podcasts.

Präsentiert von „radio klassik Stephansdom“ in Kooperation mit Inspiris Film und VsUM (Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien). Eine monatliche Serie, die sich kritisch mit Medien und mit deren Umgang auseinandersetzt.

In der aktuellen Ausgabe geht es um Podcasts. Also Mediendateien, die abonniert werden können. Das Prinzip dieser Medienform ist vergleichbar mit Blogs: Beim „Podcasting“ werden allerdings nicht Texte in regelmäßigen Abständen auf einer Website veröffentlicht, sondern Audiodateien. Erfahrungschatz langgedienter Journalistinnen und Journalisten des Landes. Golli Marboe leitet die Gesprächsrunde. Seine Gäste sind: Raimund Löw, Julia Ortner und Florian Gasser.



Podcasts:

Falter Radio

Ganz offen gesagt

Servus. Gruezi. Hallo.