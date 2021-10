Home Content Content spezial mit Paralympicsieger Walter Ablinger.

Paralympicteilnehmer Walter Ablinger gewann in Tokio in diesem Jahr im Einzelzeitfahren Gold und die Bronzemedaile im Straßenrennen. Ablinger ist am individuell angefertigten Handbike unterwegs. 1999 aufgrund eines Arbeitsunfalls erlitt er eine Querschnittlähmung.

