Continent: Medienprojekte in Deutschland.

In der heutigen Ausgabe von „Continent“ beschäftigt sich das Redaktionsteam rund um Golli Marboe mit Medienprojekten in Deutschland. Konkret mit „Best Practice“ Beispielen, die sich auch die österreichischen Medien und ganz besonders der ORF zum Vorbild nehmen könnten. Wenn es um die Produktion von Kinder- und Jugendprogrammen in der digitalen Welt geht; oder um die Art und Anmutung von Sportjournalismus, oder ob aus einem Land wie Österreich nicht auch mehrsprachige Programme für die Nachbarländer in Europa hergestellt werden sollten, so wie das die Deutsche Welle tut.

Als Gäste in der heutigen Folge von Continent spricht Golli Marboe mit dem Kinderbuchautor Thomas Brezina, dem ARD Sportreporter Christoph Nahr, dem Medienwissenschaftler und Mitglied im ZDF Fernsehrat Leonhard Dobusch und mit Adelheid Feilcke, verantwortlich für die Redaktion „Europa“ der Deutschen Welle.