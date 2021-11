Home Content Continent: Mediensituation in Ungarn.

In der aktuellen Folge von Continent widmen wir uns der Mediensituation in unserem östlichen Nachbarland Ungarn. Dazu spricht Golli Marboe mit dem Mittel- und Osteuropakorrespondenten der NZZ – der Neuen Zürcher Zeitung, mit Ivo Mijnssen, mit dem Juristen, ehemaligen Journalisten und Ungarn Experten Prof. Péter Techet und mit der Kulturjournalistin Júlia Váradi vom unabhängigen und seit letztem Februar nur mehr übers Internet ausstrahlenden Sender „Klubrádió“. Wie ist die Mediensituation in Ungarn, was scheint ähnlich zur Lage in Österreich – und was unterscheidet sich ganz?

Diese Folge von „Continent, dem Medienmagazin“ wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VsUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit radio klassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung „Die Furche“. Gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien. Ein Fonds der Stadt Wien. Realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Cari Koren, Momo Kunishio und Golli Marboe