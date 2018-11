Interpret: Freiburger Barockorchester, Gottfried von der Goltz

Label: Aparté

EAN: 5051083140096

Das Freiburger Barockorchester zählt zu den bedeutendsten Originalklangensembles unserer Zeit. Neben bekannten und berühmten Meisterwerken beschäftigen sich die Musikerinnen und Musiker des Orchesters auch regelmäßig mit Raritäten aus alter Zeit, wie hier mit Concerti Grossi von Arcangelo Corelli.

Der geneigte Klassikliebhaber denkt beim Namen Arcangelo Corelli wohl an ein einziges Werk, das vor allem in der Vorweihnachtszeit vielerorts zum Klingen gebracht wird. Das sogenannte Weihnachtskonzert, fatto per la notte di natale, mit der berühmten Pastorale zum Schluss. Es handelt sich dabei um die Nummer 8 aus den 12 Concerti Grossi op.6, was so viel bedeutet, dass sich unter dieser Opuszahl noch weitere 11 Konzerte finden lassen sollten. Gottfried von der Goltz und sein Freiburger Barockorchester haben sie gefunden und nun die Nummern 1-7 für ihre aktuelle CD aufgenommen, eingeleitet mit einer d-Moll Symphonie genannt Santa Beatrice d’Este.

Mögen diese Corelli‘schen Concerti Grossi keine filigranen, reich verzierten Gebilde sein, wie seine Violinsonaten, so finden sie ihre Vorzüge in der breiten Klangpalette, die die Abwechslung zwischen konzertierenden Instrumenten, also dem Concertino, und der Tutti-Gruppe, dem Concerto grosso, zu bieten hat. Gottfried von der Goltz und Petra Müllejans Violinen sowie Guido Larisch am Violoncello sehen sich hier einem vergleichsweise groß besetzten Orchester gegenüber, dem von der Goltz mit Wissen historischer Aufzeichnungen noch weitere Continuostimmen und sogar Bläser hinzugefügt hat. So ist eine höchst klangvolle, mitreißende und aufregende CD entstanden, die den Pionier barocker Orchestermusik Aracangelo Corelli in ein neues Licht rückt, und Werke präsentiert, die sich auch hervorragend für die Zeit abseits von Weihnachten eignen! (mg)