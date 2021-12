Home Perspektiven Corona und die Solidarität.

Er fällt sehr oft seit Beginn der Corona-Pandemie, vor allem auch von politischer Seite: der Begriff der Solidarität. Als Aufforderung wird dieses Schlagwort eingesetzt, als Motivation fürs Zusammenstehen und Aufeinander achtgeben. Aber wie gut funktioniert das Solidarisch sein in Österreich und in Europa in der Coronakrise eigentlich? Das untersucht derzeit ein Forschungsteam des Instituts für Politikwissenschaft der Universität Wien.

Wo beginnt Solidarität im eigenen Alltag? Ab wann ist man in der Pandemie unsolidarisch? Und ist Solidarität etwas Erlerntes?

Solidaritätsforscherin Wanda Spahl ist Co-Leiterin des Projekts „Solidarity in times of a pandemic: What do people do, and why?“: Während im Frühjahr 2020 noch eine Solidaritätswelle zu verzeichnen war, lässt sich mittlerweile Frustration feststellen – und eine Abnahme von solidarischen Praktiken. Was muss passieren, damit sie wieder Aufschwung nehmen, bis die Krise überstanden ist?

Eine Sendung von Marlene Groihofer.

Foto: pixabay