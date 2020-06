Home Perspektiven Covid 19 und Hunger – die doppelte Not.

Die Zahl der Menschen, die weltweit akut Hunger leiden, könnte heuer aufgrund der Coronakrise dramatisch auf 265 Millionen Menschen ansteigen und sich damit verdoppeln. Davor warnt die Caritas zum Auftakt ihrer Hungerkampagne 2020. „Hunger ist kein Naturereignis, sondern ein Skandal“, so Caritas-Präsident Michael Landau bei einer virtuellen Pressereise in den Senegal und nach Kenia. Die beiden Staaten in West- und Ostafrika sind die Schwerpunktländer der heurigen Kampagne. Da aufgrund der Covid-Krise keine Pressereise möglich war, machte die Caritas dieser Tage im Rahmen eines virtuellen Besuchs vor Ort im Senegal und in Kenia auf die dringendsten Probleme aufmerksam. Eine Zusammenfassung von Stefan Hauser.