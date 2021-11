Home Perspektiven Crashkurs Altes Testament.

Als die Welt in den ersten Lockdown ging, holte Elisabeth Birnbaum ihren alten Schreibtisch aus dem Keller, stellte eine rote und eine gelbe Kaffeetasse darauf, legte Spielkarten und Spielfiguren ihrer Kinder dazu und begann ein Kurz-Video nach dem anderen aufzunehmen: den Crashkurs Altes Testament, den sich die Facebook-Community gewünscht hatte.

Auf besonders anschauliche Weise erklärte die Bibelwissenschaftlerin und Direktorin des Bibelwerks an 46 Tage die 46 Bücher des Alten Testaments. Die rote Kaffeetasse stand für den Berg Sinai, auf dem das Gottesvolk die Zehn Gebote erhält, die gelbe Tasse für den Berg Zion in Jerusalem, wo Gott seinen Wohnsitz hat. „Es war eine große kreative Anstrengung, aber auch ein großer Spaß“, erzählt Elisabeth Birnbaum.

Die Videos sind wie ein Trailer zu einem Kinofilm. Sie vermitteln einen Eindruck jeder einzelnen alttestamentlichen Schrift, verraten aber nicht die ganze Story – und sollen Lust auf das ganze Buch machen.

Einen solchen Crashkurs sollte es auch als Buch geben, fand man beim Wiener Dom Verlag. Aber wie bringt man die Kaffeetassen zwischen zwei Buchdeckeln? Dazu hat sich der Graphiker David Kassel einiges einfallen lassen…

In der Sendereihe „Achtung Bibel!“ sprechen Elisabeth Birnbaum und David Kassel über die Idee hinter dem Buch „Crashkurs Altes Testament“. Außerdem fragen wir nach, ob es sinnvoll ist, das Alte Testament von Anfang bis zum Schluss zu lesen, wie man die Geschichten von Krieg und Gewalt verstehen muss und was uns die vielen Gesetzestexte und Kultvorschriften heute noch sagen können.

Montag, 15. November 2021, 17.30 – 17.55 Uhr.

Eine „Achtung Bibel!“ -Sendung von Stefanie Jeller.

