Ein helles Türkisblau zieht sich durch den Crashkurs Neues Testament. Es symbolisiert die, die Jesus nachfolgen und an ihn glauben. Sie müssen sich entscheiden zwischen Gelb und Rot, Gott und dem Bösen, der Liebe oder dem Teufel. Dabei kommt das Böse im Neuen Testament nicht so selten vor, wie man meint. „Wir haben diese Teile in den letzten Jahrzehnten oft ausgeklammert, geblieben ist ein blasser Kuschel-Jesus“, sagt die Autorin und Bibelwissenschaftlerin Elisabeth Birnbaum.

27 Schriften umfasst der zweite Teil der christlichen Bibel, das Neue Testament. Die bekannten Jesus-Geschichten machen nur einen kleinen Teil davon aus. Dominant sind Briefe, die meisten davon unterzeichnet von Paulus, andere von Johannes, Petrus oder Judas. Oft widersprechen sie einander. Jedenfalls ist gar nicht so eindeutig, was es heißt, sich zwischen Gelb und Rot zu entscheiden, zwischen Gott und dem Bösen.

Wer den Überblick nicht verlieren will, lese den Crashkurs Neues Testament – und halte sich an das helle Türkisblau.

Mi., 23. März 2022, 17.30 -17.55 Uhr.

Eine Sendung in der Reihe „Achtung Bibel!“ von Stefanie Jeller.

BUCHTIPPS

Elisabeth Birnbaum

CRASHKURS Neues Testament

Illustriert von David Kassl

Wiener Dom-Verlag

128 Seiten

ISBN 978-3-85351-296-8

Elisabeth Birnbaum

Crashkurs Altes Testament.

Illustriert von David Kassl

Wiener Dom-Verlag

208 Seiten

ISBN 978-3-85351-295-1