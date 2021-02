Home Musica Sacra Cum Laude – Gregorianik zum Mitnehmen.

Die Fastenzeit bringt ein noch junges Format auf radio klassik Stephansdom wieder ins Programm: Cum Laude – Gregorianik zum Mitnehmen. Ein Take-away für Geist und Seele. Geboten wird die jeweilige Gregorianik für die Fastensonntage. Beginnend mit Invocabit me, et ego exaudiam eum – „Wenn er mich anruft, dann will ich ihn erhören.“

Playliste

Es singt die Schola Gregoriana Monacensis unter der Leitung von Stephan Zippe. Vor den einzelnen Proprien liest Marlene Landerer die Übersetzung der Texte ins Deutsche.

