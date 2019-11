Home Perspektiven Natascha Kampusch über Cybermobbing.

Natascha Kampusch, selbst immer wieder im Visier von Cyberattacken, hat gelernt, auch mit ungerechtfertigter Kritik zu leben. In ihrem aktuellen Buch „Cyberneider“ finden sich persönliche Ansichten, Eindrücke sowie Erlebnisse der Autorin – reflektiert und ungefiltert. Es geht um Diskriminierung im Internet und Cybermobbing.

„Kampusch beschreibt (…) Mechanismen von Onlinehass, schildert Fälle und zeigt Verbindungen zwischen verschiedenen Formen der Diskriminierung auf.“

– Corinna Milborn, FALTER

Hören Sie mehr in einer Sendung von Georg Gatnar.

Über Natascha Kampusch:

Natascha Kampusch wurde 1988 in Wien, Österreich geboren. In einem der spektakulärsten Entführungsfälle der jüngeren Vergangenheit gelang ihr nach über acht Jahren Gefangenschaft die Flucht. Die Geschehnisse während und nach dieser Zeit verarbeitet die Autorin in ihren beiden Autobiografien »3096 Tage« und »10 Jahre Freiheit«. Sie lebt und arbeitet seit ihrer Selbstbefreiung 2006 in Wien.

Hilfsstellen zum Thema „Cybermobbing: Gewalt und Mobbing mit neuen Medien“

HIER KLICKEN