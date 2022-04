Domenico Scarlatti: Stabat Mater.

Interpreten: de Negri, Bénos-Djian, Le Caravansérail, Betrand Cuiller

Label: harmonia mundi

EAN: 3149020943977

Das Stabat Mater von Domenico Scarlatti gilt als eines der wenigen überlieferten Kirchenmusikwerke aus seiner Feder. Bernard Cuiller und sein Ensemble Le Caravansérail haben dieses Meisterwerk in Zusammenhang mit weiteren profanen Vokal- und Instrumentalwerken bei harmonia mundi aufgenommen.

Bertrand Cuiller stammt aus einer Musikerfamilie und hat bereits im Alter von 8 Jahren begonnen, Cembalo zu spielen. Mit dreizehn lernt er Pierre Hantaï kennen, der sein Mentor wird. Geprägt wurde er auch durch sein Studium bei Christophe Rousset in Paris. 1998 gewann er den dritten Preis beim Internationalen Cembalowettbewerb in Brügge. Nach mehreren Jahren in Barockensembles wie den Arts Florissants, dem Concert Spirituel oder dem Poème Harmonique entschied sich Cuiller, sich ausschließlich auf Cembalo und Kammermusik zu konzentrieren, dann gründete er die Caravansérail. Mit u.a. Leila Shayegh, Bruno Cocset oder André Henrich hat er dabei sowohl erfahrene als auch junge aufstrebende Künstlerinnen und Künstler der Originalklangszene vereint.

Nach dem CD Debüt des Ensembles mit englischen Airs und Tunes 2017 gibt es jetzt, fünf Jahre später, mit Werken von Domenico Scarlatti Album Nummer zwei. Das etwas mehr als 20-minütige Stabat Mater Scarlattis ist ein Meisterwerk des sogenannten Stile misto. Herrlich, wie schon beim eröffnenden Satz die Stimmen der Sängerinnen und Sänger kontrapunktisch ineinander verschmelzen und doch auch immer wieder in enger Melodieführungen parallel auf und ab führen. Ein zehnstimmiger Chorsatz nur mit basso continuo Begleitung, so farbenreich und klangvoll. Was natürlich an den herrlich aufeinander abgestimmten Chorstimmen von Le Caranvasérail liegt. Dazu gibt es mit der Sopranistin Emmanuelle de Negri und dem Countertenor Paul-Antoine Bénos-Djian Opernarien und weltliche Kantaten und auch reine Instrumentalwerke, die diese CD zu einem rundum gelungenen Ganzen machen. (mg)