Home Content DAB +

Was im Fernsehen als Distributionsweg längst üblich ist, das findet im österreichischen Radio bisher nur in einer Nische statt. Die digitale Ausstrahlung von Programm. Warum wurde UKW in Österreich nicht längst von DAB+ abgelöst? Es gäbe Raum für eine Vielzahl zusätzlicher Radioangebote. Dazu spricht Golli Marboe heute mit drei Radiosenderveranstowrtlichen, die bereits heute digitale Radios betreiben: mit Gernot Fischer, er betreibt verschiedene Programme unter der Marke Radio Technikum und gilt als DAB+ Pionier in Österreich; mit Andreas Früchtl, einem der Gesellschafter von Mein Kinderradio und mit Matthias Gerwinat, der nicht nur die Radios der ERF Gruppe verantwortet, sondern auch im Verband DAB+ als Geschäftsführer fungiert. Auch radio klassik Stephansdom ist via DAB+ empfangbar.

von links nach rechts: Stefan Hauser, radio klassik Stephansdom; Gernot Fischer, Technikum ONE; Iris Haschek, Inspiris Film; Golli Marboe, VSuM, Matthias Gerwinat, ERF; Andreas Früchtl, meinkinderradio.

Informationen zu DAB+ und radio klassik Stephansdom