DAC-Das Steirische Herkunftssystem.

„Districtus Austriae Controllatus“ – dafür steht die Abkürzung DAC, die seit dem Jahr 2002 auf verschiedene Art und Weise auf die Typizität und die Herkunft bestimmter Weine und Anbaugebiete hinweist. Seit dem Jahr 2018 hat auch die Steiermark ein eigenes Herkunftssystem, das sich in vielen Punkten von anderen DAC Systemen abhebt. Drei Weingebiete – Vulkanland, Südsteiermark, Weststeiermark – drei Qualitätsabstufungen – Gebietsweine, Ortsweine, Riedenweine – und gleich neun Rebosrten bilden die Säulen dieses Herkunftssystems.

Wie bei allen Thementagen auf radio klassik Stephansdom erfahren Hörerinnen und Hörer in verschiedenen Beiträgen Wissenswertes über die Idee hinter diesem Herkunftssystem, über die praktische Umsetzung und Aufteilung aber natürlich auch über den Steirischen Wein an sich, denn dieser und seine Produzentinnen und Produzenten, in der Steiermark übrigens Weinbauern und nicht Winzer genannt, steht im Mittelpunkt.

Zu Wort kommen u.a. Stefan Potzinger, Obmann, und Werner Luttenberger, Geschäftsführer der Wein Steiermark. Weinakademiker Johannes Fiala gibts darüber Auskunft, wie man einen Wein richtig verkostet. Die drei Weinhoheiten Katrin Dokter, Beatrix Luttenberger und Lisa Müller erzählen von ihren Aufgaben und über ihre Beziehung zum Wein und last but not least sprechen viele Steirische Weinbäurinnen und Weinbauern über ihre eigenen Erfahrungen mit dem noch sehr jungen aber bereits höchst erfolgreichen DAC System.

Ein Thementag gemeinsam mit Wein Steiermark am Freitag den 3. Dezember von 08.00 bis 18.00 Uhr.