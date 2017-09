Home Rubato Dada, Konsul und Orgel…

Christoph Wellner berichtet in seinem aktuellen Rubato über drei gänzlich unterschiedlich Ereignisse aus der Wiener Kulturszene: Der Kabarettist Alf Poier gastiert im Schutzhaus Zukunft und gibt unter dem Motto The Making of Dada nicht nur Einblick in seine Tagebücher, sondern präsentiert auch „eine dadaistische Kunstshow seines bisherigen Lebens“. Eine Einladung dazu hat er im Studio am Stephansplatz aufgenommen…

Staatsopernbariton Clemens Unterreiner wurde vergangene Woche zum Konsul des Wiener Roten Kreuzes ernannt. Was das bedeutet, was Unterreiner bei der Feier gesungen hat und wie der erste Kontakt des Sängers mit dem Wiener Roten Kreuz zustande kam, steht am Programm dieser Vormittagssendung.

Am Dienstag, 12. September 2017, wurde die neue Orgel in der Malteser-Kirche geweiht. Aus diesem Anlass gibt es eine ganze Orgelwoche mit Konzerten und bereits eine CD dieses Instruments. Domorganist Konstantin Reymaier, selbst Malteser-Ritter, hat u.a. Werke von Gottlieb Muffat und Antonio Vivaldi eingespielt und war zu Gast im Studio von radio klassik Stephansdom.