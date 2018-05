Mit Verzögerung wurde „Samson et Dalila“ von Camille Saint-Saëns neben Bizets „Carmen“ und Gounods „Faust“ zur beliebtesten französischen Oper. Anlässlich der Premiere an der Wiener Staatsoper mit Elīna Garanča beschäftigt sich Richard Schmitz in seiner 199. Sendung der Reihe Per Opera ad Astra mit dem Stoff und den verlangten Stimmen der Oper. Mezzosopranistinnen mit pastosem Timbre können an der Parie der Dalila kaum vorbei: Olga Borodina, Christa Ludwig, Marjana Lipovšek. Agnes Baltsa und Rita Gorr werden zu hören sein. Name-Droping für die Tenöre, die Partie des Samson: José Cura, Plácido Domingo, Carlo Cossutta, José Carreras.

(c) Wiener Staatsoper: Roberto Alagna, Elīna Garanča