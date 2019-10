Home Auktionsradio Dame turque de Constantinople.

Osman Hamdi Bey prägte das kulturelle Leben der Türkei in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wie kein anderer. Der Schüler von Gustave Boulanger und Jean-Léon Gérôme gilt als Begründer der modernen türkischen Malerei und leistete Pionierarbeit als Kunstförderer, Museumsdirektor, Archäologe und Bewahrer des nationalen Kulturgutes. Mit Dame turque de Constantinople ist er in der Dorotheum-Auktion am 23. Oktober vertreten. Der Schätzwert des prachtvollen Bildes liegt bei sensationellen 1.500.000 – 1.800.000 Euro!

Dimitra Reimüller, Expertin des Hauses für Gemälde des 19. Jahrhunderts, hat Marion Eigl durch die Schaustellung im Palais Dorotheum geführt.

Osman Hamdi Bey: Dame turque de Constantinople, 1881, Öl auf Leinwand, 120 x 60 cm, Schätzwert € 1.500.000 – 1.800.000