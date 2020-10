Home Brusattis Beethoven Musik zur Genesung.

Aktuell präsentiert Otto Brusatti das Streichquartett op. 132 in a-Moll in einer Einspielung mit dem Cuarteto Casals. Musik aus dem Jahr 1825. Der Titel des 3. Satzes lautet: „Heiliger Dankgesang eines Genesenen an die Gottheit, in der lydischen Tonart. Molto adagio – neue Kraft fühlend. Andante – Molto adagio – Andante – Molto adagio. Mit innigster Empfindung.“ Dazu ein Literaturzitat aus den Erinnerungen des Musikschriftstellers Friedrich Rochlitz an Beethoven, den er 1822 in Wien kennenlernte. Zum Ausklang etwas, das als legendär gilt: Wolfgang Schneiderhan, Berliner Philharmoniker mit Eugen Jochum spielen das Violinkonzert mit Kadenzen aus Beethovens Klavierübertragungen von op. 61 für Violine bearbeitet von Wolfgang Schneiderhan.