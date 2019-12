Home Startseite Das beginnende Beethoven Jahr.

Alexander Burggasser ist Konzertmeister der Wiener Symphoniker und Primarius des Ha-Be Quartetts. Sowohl mit dem Orchester als auch mit seinem Streichquartett hat er sich vor allem in den vergangenen Jahren sehr intensiv mit dem Werk Ludwig van Beethovens auseinandergesetzt. Michael Gmasz hat ihn, sozusagen am Beginn des Beethoven Jahres 2020, zu einem ausführlichen Gespräch über die symphonische Arbeit mit Chefdirigent Philippe Jordan, einen speziellen Beethoven Konzertabend im Jänner und seine Vorliebe für Beethoven in der Quartettliteratur gebeten.