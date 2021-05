Home Uncategorized Das Beste von Linz – auf den Spuren von Anton Bruckner.

Bei der exklusiven radio klassik Hörerreise von 11. bis 13. September 2021 begeben Sie sich auf die Spuren des bekannten oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner und entdecken gleichzeitig die Schönheiten von Linz.

Eine Stadt so vielseitig wie die Menschen: Wer Linz besucht, erlebt die Kraft der Donau, den Weitblick am Pöstlingberg, die Emotionen auf den Bühnen und die Zukunft in den Museen. Die Begegnungen mit den Menschen bringen spannende Einblicke in alltägliche Begebenheiten.



Brucknerhaus © Linz Tourismus

Erleben Sie ein Wochenende in der Kulturstadt und genießen Sie außergewöhnliche Musikerlebnisse. Bei einem geführten Stadtrundgang entdecken Sie die Heimatstadt des oberösterreichischen Komponisten Anton Bruckner und hören ein Kurzkonzert auf der Brucknerorgel.

Betrachten Sie die Stadt aus einer neuen Perspektive bei einer Schifffahrt auf der Donau und tauchen in das Barockjuwel vom Augustiner Chorherrenstift St. Florian ein, wo Anton Bruckner lange Jahre wirkte. An den Abenden hebt sich der Vorhang auf der Bühne: Sie erleben das Eröffnungskonzert des heurigen Internationalen Brucknerfestes mit dem Brucknerorchester unter der Leitung von Markus Poschner und dem Solisten Paul Lewis am Klavier.

PROGRAMM

1. Tag – Samstag, 11.9.2021:

Am Vormittag Busfahrt Wien/Linz. Nach Ankunft Gelegenheit zum Mittagessen. Nachmittags Stadtführung „Auf den Spuren von Anton Bruckner“: Historische Bauwerke mit bewegten Vergangenheiten – die Linzer Kirchen wie der Alte Dom, Stadtpfarrkirche und Mariendom beeindrucken mit ihrer Bauweise und ihren Geschichten. Wir sehen das Kolleg in der Hofgasse, wo Bruckner den Präparandenkurs zur Lehrerausbildung absolvierte, die Stadtpfarrkirche, die Brucknerstiege und den Alten Dom, in dem er 1855 seinen Dienst als Organist der beiden Hauptkirchen in Linz antrat. Hier kommen wir in den Genuss eines Kurzkonzertes auf der Orgel. Abends gemeinsames Begrüßungsessen. Anschließend können Sie die Klangwolke, eine Open-Air-Veranstaltung im Donaupark, besuchen.



Brucknerorgel im Alten Dom © Linz Tourismus

2. Tag – Sonntag, 12.9.2021:

Ausflug nach St. Florian mit Mittagessen. Das Stift St. Florian ist eines der größten und bekanntesten Klöster aus der Barockzeit in Österreich. Bei einer Führung besichtigen Sie die Bibliothek, den Marmorsaal von Jakob Prandtauer, die Kaiserzimmer und die Stiftsbasilika mit der berühmten Brucknerorgel. Nach dem Mittagessen kehren wir nach Linz zurück, wo Sie eine Schifffahrt auf der Donau erwartet.

Abends im Brucknerhaus: Konzert des Brucknerorchesters Linz

Dirigent: Markus Poschner; Solist: Paul Lewis – Klavier

Programm:

Anton Bruckner/Rudolf Krzyzanowski – „Symphonisches Präludium“ c-moll, WAB add 332

Franz Schubert – Sinfonie Nr. 7 („Unvollendete“) h-moll, D 759

Johannes Brahms – Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 d-moll, op. 15

Stift Florian © Linz Tourismus

3. Tag – Montag, 13.9.2021:

Fahrt von Linz über Enns nach Wien mit Mittagessen. Vormittags geht es zuerst nach Enns, älteste Stadt Österreichs. Bei einem Rundgang sehen wir die Basilika St. Laurenz und die Häuser der Altstadt aus dem 15. und 16. Jh. mit beeindruckenden Fassaden und Innenhöfen, die ehemalige Minoritenkirche mit der Wallseerkapelle, Frauenturm und das Schloss Ennsegg. Nach dem Mittagessen Weiterfahrt nach Wien. Voraussichtliche Ankunft um ca. 17.00 Uhr.

Pauschalpreis pro Person: € 830,-

Zuschlag Doppelzimmer zur Einzelnutzung (Standard Zimmer) € 80,-

Stornoschutz – Prämie auf Anfrage!

Mindestteilnehmerzahl für die Reise: 20 Personen

Im Pauschalpreis inkludiert:

Reise im modernen Komfortbus Wien – Linz – Wien

2 Übernachtungen mit Buffetfrühstück, Service, Taxen im Park Inn Hotel Linz****

(Unterbringung im Superior Zimmer)

(Unterbringung im Superior Zimmer) Konzertkarte der besten Kategorie für das Eröffnungskonzert des Internationalen Brucknerfests unter der Leitung von Markus Poschner und mit dem Klavier-Solisten Paul Lewis

Stadtführung auf den Spuren Anton Bruckners in Linz

Privates Orgelkonzert auf der Original-Brucknerorgel in Linz

Schifffahrt auf der Donau

Ausflug nach St. Florian und Stadtführung in Enns lt. Programm mit fachkundigen Reiseleitern

Sämtliche Eintrittsgebühren

Einmal Abendessen und zwei Mal Mittagessen inklusive Getränke (Wein oder Bier, Wasser, Kaffee) in ausgewählten Restaurants

Dokumentationsmappe über das Reiseziel

Pamina Reisebetreuung ab/bis Wien

Busabfahrtsstelle:

1010 Wien, Börseplatz/Börsegasse

Info & Buchung:

PAMINA MUSIKREISEN

Wipplingerstraße 34 / Top 130b-132, 1010 Wien

Mo-Fr 09.00 – 13.00 Uhr

Telefon pamina@aon.at

Internet: www.pamina-musikreisen.at