Home Hörerreisen Das Beste von Linz

Eine Stadt ist so vielfältig wie die Menschen: Wer Linz besucht, erlebt die Kraft der Donau, den Weitblick am Pöstlingberg, die Emotionen auf den Bühnen und die Zukunft in den Museen. Sie wandeln auf den Spuren von Anton Bruckner im Stift St. Florian, Ansfelden und Linz und hören ein Kurzkonzert auf der Brucknerorgel. Die Hommage à Valie Export und das Ars Electronica Center beeindrucken und abends hebt sich der Vorhang auf der Bühne.

Bild: ArcLentia Linz (Ausschnitt) ©Linz Tourismus_Johann Steininger

Details – Programm – Buchen!

Brucknerorchester ©BOL_Reinhard Winkler

Brucknerorgel AlterDom Linz ©linztourismus_BIN