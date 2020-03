Home Angerichtet Das Bootshaus.

Die Tage werden länger, Frühlingsgefühle liegen in der Luft. Dazu passt das Bootshaus an der Alten Donau. Ein wunderschönes Platzerl, ruhig, idyllisch, aber auch historisch. Die Familie Querfeld verbindet mit ihrem neuesten Projekt die beiden Leidenschaften Rudersport und Gastgeber sein. Fish & Chips, süffige Caipirinhas und feinste Patisserie laden zum „Anlegen“ ein – ob am 2er, 4er oder 8er Tisch. Bewährte Landtmann-Qualität trifft auf unvergleichliches Ambiente, Wiener Charme meets britischen Chic – Urlaubsstimmung inklusive.

Das Bootshaus

An der unteren Alten Donau 61

A-1220 Wien

www.dasbootshaus.at